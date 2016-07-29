В России предлагают признать Волынскую трагедию геноцидом
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым предложат парламенту рассмотреть заявление о признании геноцидом Волынской трагедии в 1942–1945 годах.
Это следует из проекта документа, передает РИА Новости.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает искренние соболезнования польскому народу в связи с национальной трагедией и глубокую солидарность с Сеймом Республики Польша по вопросу признания преступлений украинских националистов на территории Волыни геноцидом", — говорится в документе.
Читайте такжеВятрович назвал решение Сейма Польши о признании Волынской трагедии "геноцидом" историческим недоразумениемКак сообщал УНИАН, сегодня Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".
Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».
8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».