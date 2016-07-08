МИД Украины готовит ответ на призыв Сената Польши признать Волынскую трагедию геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Реакция МИД прорабатывается, вопрос действительно важный, вопрос чувствительный. Мы всегда на всех уровнях, в том числе на высоких, подчеркивали важность избежать политизации этого процесса, и что этот вопрос должен рассматриваться исключительно историками двух стран”, - сказала Беца.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы также погибали от рук поляков, и доказан исторический факт, что жестокие убийства польских граждан осуществляли сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

Также нижняя палата польского парламента не поддержала поправку группы депутатов об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии, мученичества кресовян.

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2 июня духовные, политические и интеллектуальные лидеры украинского народа обратились к полякам с открытым письмом накануне 73-й годовщины Волынской трагедии. Они попросили у Польши прощения и пообещали забыть взаимные обиды, а также призвали не прибегать к резким и непродуманным заявлениям, которые могут сыграть на пользу Кремлю. Письмо подписали, в частности, экс-президенты Виктор Ющенко и Леонид Кравчук, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Оппозиционная Польская крестьянская партия зарегистрировала в Сейме Польши проект, которым предлагает установить день 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на Восточных кресах II Речи Посполитой». В проекте отмечается, что “организованное и массовое измерение Волынского преступления имеет характер этнической чистки и геноцида”, а в 1942-1945 годах на территории Волыни и Восточной Галиции “жертвами преступления стали 100 тысяч невинных полек и поляков, включая детей”.

В Сейме зарегистрированы еще два проекта относительно 11 июля, их ранее представили депутаты от партии «Кукиз’15» и партии «Право и справедливость».

26 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что до саммита НАТО в Варшаве Сейм Польши не станет рассматривать постановления по дискуссионным вопросам украинско-польской истории, о чем есть договоренность с маршалком Сейма Мареком Кухчинским.

В принятой сегодня, 8 июля, резолюции Сенат Польши призвал Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой». За принятие резолюции проголосовали 60 сенаторов, 23 были против, один воздержался.