Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом

В постановлении отмечается, что организованный и массовый характер жестокого преступления на Волыни и в Восточной Малопольше имел характер этнической чистки и геноцида, передает "Польское радио".

В тексте отдана дань уважения гражданам Второй Речи Посполитой, жестоко убитым украинскими националистами.

Также высказано уважение и благодарность воинам Армии Крайовой, подразделениям самообороны и батальонам, которые боролись в защите поляков, а также тем украинцам, которые часто, рискуя собственной жизнью, спасали польских соседей.

Авторы постановления призвали к достойному захоронению и чествованию всех жертв преступления. Они выразили также солидарность с Украиной, которая противостоит внешней агрессии.

Депутаты отклонили поправки оппозиции, которым предлагалось, в частности исключить из названия постановления слово "геноцид". Одновременно принята поправка, устранившая из текста документа определение "братоубийственных боев".

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Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии - взаимного конфликта на территории нынешней Западной Украины между украинцами и поляками.

Наиболее ожесточенная дискуссия продолжается относительно количества жертв, которые, как считают в Украине, одна сторона преувеличивает, а другая, как убеждены в Польше, умаляет.

Цифра, которая чаще всего звучит в польских СМИ из уст публичных людей и общественных деятелей, это 100 тысяч. В то же время польскими историками поименно установлены личности около 19 тысяч.

В Украине до сих пор серьезно не брались за подсчет ни польских, ни украинских жертв. По данным историка-энтузиаста с Волыни Ярослава Федорчука, в Волынской области в результате польско-украинского конфликта было 8724 жертв с украинской стороны и 5589 - с польской.

Также с польской стороны обычно замалчиваются причины и переистория конфликта.

По мнению профессоров Андрея Шваба и Николая Кучерепа из Государственного университета им. Леси Украинки, главным поводом для жестокого бунта украинцев против поляков был общий контекст польской политики в отношении Украины, второй причиной они называют войну, которая не способствует человеколюбию в принципе, и, в-третьих, называют воздействие на ситуацию со стороны НКВД и немцев, которые охотно стравливали украинцев и поляков между собой.

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Кроме того, как ранее заявил "Исторической правде" глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, концепция геноцида не имеет научной основы, а исключительно политическую.

Он подчеркнул, что геноцид предусматривает полную беззащитность, неспособность другой стороны защищаться. Если же говорить о польско-украинской войне тех лет, такой диспропорции между украинцами и поляками не было.

"Более того, со стороны польского подполья так же было множество агрессивных действий по отношению к украинцам, ликвидация украинцев либо в ответ, либо на опережение. Поэтому говорить о геноциде не приходится", - заявил Вятрович.

По мнению украинского историка, польская концепция умышленно рассматривает Волынь и 1943 отдельно от остальных событий. Но фокус исключительно на одном регионе и на одном годе, отмечает он, неправильный с методической точки зрения, ведь события развивались по "эффекту домино" - когда стороны "по наростающей" мстили друг другу.

"Чтобы понять причины, ход и последствия украинского-польского конфликта, надо говорить о более широких рамках. Непосредственно это вооруженное противостояние началось уже летом 1942 года на Холмщине, продолжилось в 1943-м на Волыни, и продолжалось там до начала 1944. В 1944 году ареной конфликта стала Галичина, где было развито и польское, и украинское подполье. В 1945-1947 годах война выходит за рамки Второй мировой и продолжается на территории нынешней Польши, на землях, которые украинцы называли Закерзоньем ", - заявил Вятрович.

По мнению историка, цель сужения дискуссии только к Волыни и 1943 году - показать поляков как единых жертв и украинцев как инициаторов.

"Ведь действительно среди людей, погибших на Волыни - большинство поляков, в отличие от, к примеру, Холмщины, Закерзонья, где погибло больше украинцев", - подчеркнул он.