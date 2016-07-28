Кабмин уволил замминистра здравоохранения Шафранского и подозреваемого во взяточничестве Василишина

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях правительства.

Так, распоряжением №543 от 27 июля Виктора Шафранского уволили с 1 августа с должности заместителя министра здравоохранения.

В свою очередь распоряжением №544 Кабмин уволил Романа Василишина с должности заместителя министра – руководителя аппарата Министерства здравоохранения.

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Напомним, 27 июля правительство также назначило исполняющей обязанности министра здравоохранения первого заместителя министра Ульяну Супрун. Соответствующее распоряжение №550 сегодня также было опубликовано на сайте правительства.

Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. В ходе обыска у них было изъято свыше 50 тысяч долларов, 320 тысяч гривень и 2,5 тысячи евро. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тысяч гривень поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее. В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 856 тысяч гривень. Впоследствии залог за него был внесен, и он вышел из СИЗО.

13 июля Кабмин отстранил Василишина от исполнения обязанностей.