НАТО: пока российские войска в Грузии, нормализовать ситуацию невозможно

Североатлантический альянс призывает Россию вывести войска из территории Грузии и вернуть российских военных к статус-кво 6 августа.

Заявление об этом сделала представитель альянса Кармен РОМЕРО, сообщает Грузия-online.

«Наша позиция заключается в том, что военные должны вернуться на существующих до конфликта позициях», - отметила К.РОМЕРО.

По ее словам, пока российские военные окончательно не выйдут с территории Грузии, нормализовать ситуацию будет невозможно.

Грузия 8 августа приступила к наведению конституционного порядка в Южной Осетии, после того, как цхинвальскими сепаратистами были уничтожены два грузинских села Приси и Нули. 9 августа российские войска в составе более 30 тыс. военнослужащих и до 1000 единиц военной техники вторглись на территорию Грузии с целью защиты своих граждан. Во время вторжения российская сторона использовала запрещенные виды оружия по мирному населению Грузии - ракету средней дальности "Искандер" и кассетные бомбы. Россия уничтожила все военные базы Грузии и оккупировала половину ее территории.

Несмотря на заявления российской стороны о выполнении трехстороннего соглашения, российские войска все еще контролируют некоторые районы Западной Грузии, отмечает Грузия-online.