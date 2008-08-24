НАТО: пока российские войска в Грузии, нормализовать ситуацию невозможно
Несмотря на заявления о выводе
Североатлантический альянс призывает Россию вывести войска из территории Грузии и вернуть российских военных к статус-кво 6 августа.
Заявление об этом сделала представитель альянса Кармен РОМЕРО, сообщает Грузия-online.
«Наша позиция заключается в том, что военные должны вернуться на существующих до конфликта позициях», - отметила К.РОМЕРО.
По ее словам, пока российские военные окончательно не выйдут с территории Грузии, нормализовать ситуацию будет невозможно.
Грузия 8 августа приступила к наведению конституционного порядка в Южной Осетии, после того, как цхинвальскими сепаратистами были уничтожены два грузинских села Приси и Нули. 9 августа российские войска в составе более 30 тыс. военнослужащих и до 1000 единиц военной техники вторглись на территорию Грузии с целью защиты своих граждан. Во время вторжения российская сторона использовала запрещенные виды оружия по мирному населению Грузии - ракету средней дальности "Искандер" и кассетные бомбы. Россия уничтожила все военные базы Грузии и оккупировала половину ее территории.
Несмотря на заявления российской стороны о выполнении трехстороннего соглашения, российские войска все еще контролируют некоторые районы Западной Грузии, отмечает Грузия-online.