Российские организации Крыма создали комитет поддержки ЧФ

В Крыму создан Общественный комитет поддержки Черноморского флота России. Инициаторами создания выступили организации российских соотечественников: Русская община Крыма и Российская община Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Русской общины Крыма, учредительное собрание комитета состоялось 19 августа в Севастополе. «Основная задача этого межрегионального объединения граждан вытекает из его названия, для чего учредители приглашают в общественный комитет близкие по духу движения Крыма, Украины и России», - отмечают организаторы.

По их данным, о поддержке новосозданного комитета заявили Крымская республиканская организация партии «Русский блок», Крымский казачий союз и т.д.