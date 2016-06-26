Саммит ЕС, кроме Brexit, обсудит результаты референдума в Нидерландах относительно Украины

Об этом в воскресенье в Брюсселе накануне саммита сообщил европейский чиновник, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, во вторник 27 лидеров стран-членов ЕС за ужином с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кемеруном проведут дискуссию относительно ситуации, связанной с выходом Великобритании из ЕС. «Мы ожидаем, что он расскажет о результатах и о ситуации, которая сложилась. Это также позволит обменяться мнениями относительно следующих шагов. На этом этапе мы не ожидаем, что он запустит статью 50 (статья, которой установлен порядок выхода из ЕС)», - детализировал чиновник.

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В этот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте хочет обсудить с лидерами последствия референдума относительно Соглашения об ассоциации с Украиной, который прошел в этой стране в марте. «Саммит будет тем местом, где начнется процесс разрешения беспокойств, которые были высказаны во время референдума», - подчеркнул европейский чиновник.

Также на повестке дня такие вопросы, как миграция и внутренний рынок. Кроме того, во вторник состоится встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где стороны проговорять будущее Соглашение между ЕС и альянсом, которое будет формализовано на саммите НАТО в Варшаве. Также Высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сделает краткую презентацию внешнеполитической стратегии.

Европейский чиновник также сообщил, что в среду состоится неформальная встреча 27 лидеров. «Это будет первое заседание без Великобритании, где лидеры обсудят так называемый процесс развода и будущее 27 членов ЕС», - отметил чиновник.