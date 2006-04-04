ВР не приняла решения о полном пересчете голосов

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О ситуации, возникшей во время подсчета голосов избирателей на выборах народных депутатов Украины и депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей 26 марта 2006 года».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 198 народных депутатов из 396, зарегистрированных в зале.

Голосовали фракция КПУ, Народной партии, Народного блока Литвина, СДПУ(о), УНП, «Возрождение», ПРП и ряд внефракционных.

Постановление предусматривало непосредственно в Киеве осуществить повторный подсчет голосов избирателей, вытребовав для этого бюллетени по выборам народных депутатов Украины из всех избирательных участков.

Также предлагалось провести проверки подлинности всех избирательных бюллетеней относительно выборов народных депутатов Украины.

Кроме того, постановление предусматривало разрешить присутствие во время пересчета голосов выборов представителей СМИ.

Проектом документа также рекомендовалось осуществить пересчет голосов избирателей на местном уровне, а также поручить правоохранительным органам дать надлежащую правовую оценку всем фактам нарушения процедуры подсчета голосов избирателей.

Во время повторного голосования за это постановление проголосовали 199 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Также депутаты не поддержали еще три проекта постановлений, внесенные представителями фракций Партии регионов, БЮТ и «Нашей Украины», которые предлагали поручить судам внимательно рассматривать жалобы и осуществлять пересчет бюллетеней исключительно на основании судебных решений по каждому участку отдельно. За эти постановления проголосовали от 61 до 48 депутатов.

Как сообщал УНИАН, на пересчете голосов избирателей настаивает ряд партий и блоков, которые на выборах в разные уровни не преодолели трехпроцентный барьер, в частности, “Вече”, Блок НДП, гражданский блок “ПОРА-ПРП”, Блок Кармазина, Народный блок Литвина, блок Наталии Витренко “Народная оппозиция”. Сегодня около 400 сторонников этих политических сил пикетируют парламент с требованием принять постановление о пересчете голосов избирателей.