Сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты относительно участия российской делегации в работе Ассамблеи
14:05, 22 июня 2016Политика
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ПАСЕ 22 июня рассмотрит вопрос участия российской делегации в работе Ассамблеи.
Сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты относительно участия российской делегации / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.
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"Сегодня в 20:00 по Киеву. Дебаты в ПАСЕ об участии делегации РФ в работе Ассамблеи. Следите, кто есть who", - отметил он.
Ранее нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец заявил о непростой ситуации в ПАСЕ из-за российского лобби.
21 июня УНИАН сообщал, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы сорвала попытки отдельных политических сил вернуть российской делегации ее полномочия, несмотря на введенные санкции и невыполнение требований резолюций ПАСЕ.
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