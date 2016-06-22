Сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты относительно участия российской делегации в работе Ассамблеи

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

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"Сегодня в 20:00 по Киеву. Дебаты в ПАСЕ об участии делегации РФ в работе Ассамблеи. Следите, кто есть who", - отметил он.

Ранее нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец заявил о непростой ситуации в ПАСЕ из-за российского лобби.

21 июня УНИАН сообщал, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы сорвала попытки отдельных политических сил вернуть российской делегации ее полномочия, несмотря на введенные санкции и невыполнение требований резолюций ПАСЕ.