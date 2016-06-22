Нардеп рассказал о мощном российском лобби в ПАСЕ

На своей странице в Facebook он написал, что французская делегация делает все, чтобы снять санкции в отношении права голоса российской делегации.

"Каждый вопрос относительно Крыма и российской агрессии мы вынуждены выгрызать зубами. И, к сожалению, руководящие органы ПАСЕ и фракций/групп очень неровно дышат в сторону России", - отметил нардеп.

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По его словам, это - отражение общей международной политики.

"И здесь я считаю, что нам надо быть гораздо более жесткими. Например, я не понимаю, как Украина должна остаться в ПАСЕ после возврата России", - пишет Емец.

Нардеп выразил возмущение, поскольку снять с российской делегации санкции после этого значит легализовать агрессию РФ.

"Это означает, что Европа отступилась от своих принципов и продала Украину", - считает он.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы сорвала попытки отдельных политических сил вернуть российской делегации ее полномочия, несмотря на введенные санкции и невыполнение требований резолюций ПАСЕ.