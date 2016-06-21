Украинская делегация в ПАСЕ сорвала попытки вернуть в зал российскую

Об этом в комментарии собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Страсбурге сообщил член украинской делегации, которая будет участвовать в летней сессии ПАСЕ, Сергей Соболев.

"К сожалению, на Бюро возник вопрос, которого раньше не было на повестке дня, о так называемом сотрудничестве между парламентариями, парламентскими делегациями. Под красивыми лозунгами о необходимости переговоров, диалога, фактически кроется первая, и такой попытки не было давно за последние полтора года, попытка отменить политические санкции, которые были введены Советом Европы в отношении российской делегации", - сказал он.

Соболев подчеркнул, что "все понимают, что за кадром этого вопроса - попытки отдельных национальных делегаций, отдельных политических групп вернуть в полном объеме все права делегации РФ".

"Мы смогли сорвать эти планы. На сегодняшний день это будет доклад исключительно о межпарламентском сотрудничестве, и никакой резолюции не предполагается, хотя мы не исключаем, что в выступлениях будут звучать старые тезисы о том, что Россию надо возвращать без каких-либо ограничений. Мы смогли нейтрализовать усилия так называемых российских газовых и нефтяных денег, которые в этом зале играли активную роль", - детализировал украинский депутат.

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Соболев также подчеркнул, что этот вопрос не будет рассмотрен на следующей сессии из-за того, что "это не мы лишили российскую делегацию права принимать участие (в заседаниях ПАСЕ), а это они сделали сами".

"Если они выразят желание вернуться, они могут это сделать только в январе следующего года. И это четкое разъяснение сегодня дал руководящий орган ПАСЕ и соответствующие профильные комитеты", - пояснил депутат.

По его словам, на сессии в январе всегда проходит утверждение полномочий всех делегаций.

"Здесь такой порядок, что каждый год на январских сессиях утверждаются полномочия всех делегаций. Именно поэтому этот вопрос реально может возникнуть в январе", - подчеркнул Соболев.

Украинский депутат напомнил, что решения СЕ о лишении российской делегации статуса не было, а было лишь решение об ограничении прав голоса, выступлений, представления докладов, но "реакция российской стороны была в том, чтобы прекратить любой диалог".

"Это - беспрецедентный факт, когда сначала российская делегация отказалась принимать участие в заседаниях ПАСЕ с теми ограничениями, которые были введены санкциями, а затем, с января месяца отказалась ратифицировать полномочия самой делегации. Таким образом, это беспрецедентный факт, когда Россия сама вышла из СЕ, а теперь выдвигает ультиматум восстановить все права... К сожалению, есть политические группы и национальные делегации, которые в этом им решили подыграть, понимая при этом, что агрессия РФ не закончилась", - добавил Соболев.