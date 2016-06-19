Савченко отправилась в Страсбург, где впервые примет участие в сессии ПАСЕ
Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко отбыла в Страсбург, где впервые примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом ее сестра Вера Савченко сообщила в Facebook.
"Сегодня Сестренка улетела в Страсбург, впервые. В ПАСЕ наконец-то появится Надежда. Спасибо, тем кто так мне помогал, чтобы это наконец случилось", - написала Вера Савченко.
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Как известно, Савченко является членом украинской делегации в ПАСЕ и входит в состав Комитета ассамблеи по вопросам миграции.
Летняя сессия ПАСЕ состоится 20-24 июня.
Как сообщается на сайте Совета Европы, на сессии состоятся дебаты о функционировании демократических институтов в Турции, об опасностях, которым в Греции подвергаются беженцы, о насилии в отношении мигрантов, борьбе с чрезмерной сексуализацией детей, про прозрачность и открытость европейских институтов и о женщинах в вооруженных силах: продвижение равенства и искоренения насилия по гендерному признаку.