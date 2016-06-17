Савченко примет участие в сессии ПАСЕ и посетит ключевые европейские столицы
16:07, 17 июня 2016Политика
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Народный депутат, делегат от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Надежда Савченко намерена посетить ключевые европейские столицы.
Савченко примет участие в сессии ПАСЕ / Фото УНИАН
Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает 112 Украина.
Он напомнил, что Савченко примет участие в сессии ПАСЕ.
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"Это будет непосредственное общение со многими парламентариями, мы также договорились об общении с представителями Европейского парламента. На очереди - несколько визитов в ключевые европейские столицы", - сообщил он.
Напомним, сессия ПАСЕ состоится 19-24 июня.
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