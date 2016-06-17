Скандал вокруг заявления Пан Ги Муна о роли РФ набирает обороты: Украина направила в ООН письмо протеста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.

«Свидетельством того, что ООН отреагировала на мгновенное заявление нашего посла стало то, что был отредактирован текст выступления генерального секретаря ООН на соответствующем форуме, и он уже не так читается, как это было в первом виде», - отметил он.

«Но мы эту ситуацию не оставляем такой, какой она есть. По поручению президента, буквально несколько часов назад, было направлено официальное письмо в ООН с просьбой распространить это письмо протеста как официальный документ соответственно Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Елисеев.

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Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказал возмущение заявлениями генсекретаря ООН, что Россия должна «играть критически важную роль» в том, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Ельченко добавил, что Украина направляет официальное письмо протеста в Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их.

После этого Организация Объединенных Наций удалила фразу о роли России в урегулировании конфликта в Украине из текста речи генерального секретаря организации Пан Ги Муна на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России.