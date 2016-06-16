Геращенко: только Кремль и ФСБ дают разрешение на освобождение заложников на оккупированном Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в Киеве.

«Одним из наиболее важных факторов работы минских групп за этот год была работа именно гуманитарной подгруппы: нам удалось за это время освободить более 80 пленников и, как вам известно, нам удалось за последний месяц в том числе освободить трех пленников, которые содержались в тюрьмах РФ. Это Надежда Савченко, Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев», - сказала она.

По словам Геращенко, ключевую работу по освобождению заложников ведет и координирует президент Украины Петр Порошенко.

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«На сегодня, к сожалению, полностью заблокирован процесс освобождения заложников со стороны боевиков. На оккупированных территориях находятся по меньшей мере 112 заложников, это военные и гражданские», - сказала Геращенко.

«Ключи от всех тюрем и от всех камер находятся ни в каком не в ОРДО и ОРЛО, они находятся в Кремле, и только Кремль и ФСБ дают разрешение на освобождение или не освобождение тех или иных людей. Сегодня Кремль шантажирует Украину вопросом амнистии, требуя от нас во время эскалации конфликта принять амнистию», - отметила Геращенко.