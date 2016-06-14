Геращенко: вопрос освобождения украинских заложников должен быть первым в "нормандском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время совместной встречи президента Украины Петра Порошенко с освобождёнными из российской тюрьмы украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами в Киеве.

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«Все ключи от всех тюрем и от всех камер находятся в Кремле, и поэтому нам так важна здесь международная солидарность, чтобы вопрос освобождения заложников был первым в «нормандском формате», а не только политические вопросы, чтобы гуманитарный аспект был первоочередным, ибо это права человека, потому что это незаконно заключенные», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 18.00 самолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту «Борисполь», их сразу повезли в больницу.

Солошенко и Афанасьева обменяли на двух журналистов из Одессы - Елену Глищинскую и Виталия Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.

Афанасьева приговорили в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летнего Солошенко к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

По данным СБУ, на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 112 украинцев.