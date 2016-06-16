Российские оккупанты за сутки совершили 41 обстрел сил АТО - штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов, на Донецком 15, на Луганском - 1.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции под Марьинкой, Красногоровкой, Новотроицким, Тарамчуком и Талаковкой, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - возле Березового.

В 22:00 с юго-западных окраин временно оккупированного Докучаевска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм в направлении укреплений сил АТО неподалеку от Новотроицкого и Березового. По мирным кварталам Красногоровки вел огонь танк.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем вели огонь по опорным пунктам рядом с Троицким, Авдеевкой, Новгородским и Зайцево. Под Луганским, кроме того, к обстрелам враг привлек БМП и тяжелые минометы. Там же активно действовали вражеские снайперы. Впоследствии укрепления вблизи Авдеевки обстреливали из минометов калибра 82 мм.

На Луганщине российские оккупанты пытались попасть из гранатометов по украинским позициям в районе Новозвановки.