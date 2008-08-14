Вооруженные Силы Украины выполнят указы Ющенко относительно ЧФ России

Вооруженные Силы Украины выполнят указы Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно перемещения формирований Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО сегодня после встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованных в Украине.

«Указы Президента относительно Черноморского флота, безусловно, будут выполняться на территории Украины. Министерство обороны и Генеральный штаб являются одними из тех государственных структур, на которые возложена эта задача», - сказал С.КИРИЧЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня в военном ведомстве состоялось совещание, посвященное проработке конкретных мероприятий, вопросов, решений относительно этого.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины В.ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, находящихся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командование флота не позже чем за 72 часа направляет через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

В таком сообщении обязательно указываются сведения о наличии на таких военных кораблях или самолетах лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и траспортируемого оборудования.

В случае получения согласия командование ЧФ информирует не позже чем за сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины.

В случае невыполнения указанных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерство иностранных дел Украины и могут от имени Украины требовать от военного корабля или самолета ЧФ немедленно оставить внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство.