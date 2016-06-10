Скандал с историей по отмене люстрации: в КС ссора, рассмотрение дела перенесли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что суд на закрытой части заседания продолжил рассмотрение дела по конституционным представлениям Верховного Суда Украины относительно конституционности некоторых пунктов и статей Закона "Об очищении власти", известного под названием "Закон о люстрации".

"Суд продолжит рассмотрение этого дела на одном из следующих пленарных заседаний", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что 14 июня в 10.00 начнется заседание, на котором состоится продолжение обсуждения вопроса о форме рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции абзаца первого части третьей статьи 4 Закона "Об очищении власти".

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в совещательной комнате между судьями КСУ произошла ссора из-за того, что в прессу попали документы резолютивной части решения Конституционного суда.

Кроме того, трое из десяти судей отказались поддерживать решение об отмене люстрации.

По данным СМИ, поддержать отмену отказался и председатель суда Юрий Баулин.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает принятие более жесткого закона о люстрации в случае отмены существующего.

"В случае отмены закона о люстрации я буду обращаться к народным депутатам партии, фракцию которой я возглавлял, с предложением принять новый Закон "О безусловном очищении власти". Причем в новом законе база тех, кто подлежит проверке, должна быть расширена, а критерии должны стать еще более жесткими", - подчеркнул Луценко.

Напомним, Конституционный суд намерен отменить люстрацию чиновников, которые работали на руководящих должностях во времена экс-президента Виктора Януковича.