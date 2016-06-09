Конституционный суд собирается отменить люстрацию - СМИ

Об этом сообщили депутаты Леонид Емец, Егор Соболев, пишет Украинская правда.

"Есть инсайдерская информация, что там было предложено принять ряд решений об отмене люстрации. Все к тому шло", - сказал Емец.

"По данным, которые мне передали несколько порядочных людей в КС, они отменят основные положения закона об очищении власти, позволят ближайшему окружению Януковича снова занимать должности в правительстве, администрации президента, вернуться сотням прокуроров, руководителей налоговой милиции времен Януковича, которые были вынуждены уйти с этих должностей в следствие действия закона об очищении власти", - сказал Соболев.

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Он отметил, что в нарушение закона о КС, суд рассматривал дело год вместо предусмотренных 3 месяцев.

Он напомнил, что именно нынешний состав КС ранее принимал решение о "предоставлении Януковичу диктаторских полномочий", а теперь в связи с этим заведено дело.

"Мы просили Порошенко и генпрокуроров расследовать дело о полномочиях Януковича, судьи дали показания, что их заставили. То им можно было смело объявлять подозрение, принимать санкции об аресте, но этого не делалось", - сказал он.

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Он также призвал людей приходить под КС, чтобы выразить свое недовольство этим решением.

Соболев добавил, что добивались отмены этого решения команда Сергея Левочкина, Юрия Бойко и Андрея Деркача.

Информацию о том, что КС может признать неконституционными основные статьи закона об очищении власти, подтверждает проект резолютивной части решения.

Оглашение решения КС запланировано на 10:30 на пятницу