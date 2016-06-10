Луценко обещает "более жесткую" люстрацию в случае отмены существующего закона об очищении власти

Об этом он написал в Facebook.

По словам Луценко, «как руководитель ГПУ, где Закон «Об очищении власти» дал весомые результаты, считаю недопустимым его отмену».

«Люди, которые фабриковали дела против Евромайдана, те, кто замешан в преследовании оппозиции времен Януковича, не имеют морального права и не должны иметь юридической возможности оставаться или восстанавливаться на своих должностях», - подчеркнул он.

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Луценко подчеркнул, что, если Конституционный суд «пойдет против воли народа Украины, это станет началом конца этого состава судей».

«В случае отмены закона о люстрации я буду обращаться к народным депутатам партии, фракцию которой я возглавлял, с предложением принять новый Закон «О безусловном очищении власти». Причем в новом законе база тех, кто подлежит проверке, должна быть расширена, а критерии должны стать еще более жесткими», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение в закрытой части пленарного заседания нескольких представлений относительно конституционности ряда положений Закона Украины „Об очищении власти“.

КСУ рассматривает дело о конституционности ряда положений закона о люстрации по представлениям Верховного суда Украины и 47 народных депутатов. Ранее два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство. Ни в одном из представлений не говорится об отмене закона, а о признании неконституционными ряда положений закона.

Верховный суд в своих представлениях просит КСУ признать неконституционной люстрацию членов Высшей квалификационной комиссии судей, членов Высшего совета юстиции и руководителей Государственной судебной администрации, которые занимали должности в период Евромайдана. Также Верховный суд просит признать неконституционной люстрацию судей, выносивших решения против активистов Евромайдана.

47 депутатов в своем представлении просят КС признать неконституционной люстрацию бывших чиновников, которые занимали свои должности в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года, и правоохранителей, которые преследовали активистов Евромайдана.

Народный депутат Егор Соболев написал 9 июня в Facebook: «Несколько принципиальных людей, которые еще остались в Конституционном суде, сообщили, что завтра их судей собирают, чтобы они поставили подпись под решением об отмене ключевых статей Закона "Об очищении власти". «Это является платой «Оппозиционному блоку» за их голосование на прошлой неделе за предложенные президентом Петром Порошенко поправки в Конституцию (относительно правосудия - УНИАН)». По словам Соболева, «отмена люстрации позволит тысячам людей Януковича во главе с Левочкиным, Бойко, Вилкулом вернуться на руководящие должности в правительство, прокуратуру, фискальную службу и полицию».