СМИ рассказали о ссоре в Конституционном суде из-за решения по закону о люстрации

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

"Решения сегодня не будет. Заседание пока перенесли на 16 июня", – сказал собеседник издания.

"Есть информация, что приняли решение перенести. Но до конца не подтверждено", – сказал другой собеседник УП.

По словам одного из источников, сейчас была готова резолютивная часть решения по отмене люстрации, а в пятницу судьи должны были также подготовить мотивировочную часть.

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Вместе с тем в совещательной комнате между судьями КСУ произошла ссора из-за того, что в СМИ попали документы резолютивной части решения Конституционного суда.

Также трое из десяти судей отказались поддерживать решение об отмене люстрации.

По словам источника, отказался поддержать отмену председатель суда Юрий Баулин.

"Поэтому никакого голосования по этому поводу у них не было", - отметил собеседник.

"Это все закрытая информация, потому что это все в совещательной комнате происходит. Может и быть такое, что нас с вами обманывают, чтобы скрыть реальные решения", - добавил собеседник.

Напомним, Конституционный суд намерен отменить люстрацию чиновников, которые работали на руководящих должностях во времена экс-президента Виктора Януковича.