Савченко считает, что в Третьей мировой Украина будет просто полем боя

Такое мнение она высказала в эфире телеканала 112 Украина.

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"Я не верю в чистую дипломатию и не верю в чистый военный конфликт. То есть если уже есть военный конфликт, то он должен быть в сопровождении дипломатии, но решаться они должны вместе", - заявила она.

Савченко считает, что не нужно "фанатично разжигать" конфликт. "Если брать силы, то если мы скатимся в Третью мировую, Украина будет просто полем боя", - убеждена она.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко опасается обострения ситуации на линии разграничения на Донбассе и начала нового вооруженного конфликта.