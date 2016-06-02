Савченко рассказала о своей работе в комитете Рады по национальной безопасности и обороне
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что работа в комитете Рады по нацбезопасности и обороне сложная.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах Рады, передает "112 Украина".
"Работа сложная, комитет сложный, работы очень много. Я там была только один день, вчера. Все, что я поняла – намерения у всех добрые. Будем смотреть, какие за намерениями следуют действия", - сказала она.
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Отметим, что вчера Савченко впервые приняла участие в заседании комитета Рады по нацбезопасности и обороне. Позже народный депутат Сергей Каплин зарегистрировал проект постановления об отставке Сергея Пашинского с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и назначении Савченко главой этого комитета.