Савченко рассказала о своей работе в комитете Рады по национальной безопасности и обороне

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Рады, передает "112 Украина".

"Работа сложная, комитет сложный, работы очень много. Я там была только один день, вчера. Все, что я поняла – намерения у всех добрые. Будем смотреть, какие за намерениями следуют действия", - сказала она.

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Отметим, что вчера Савченко впервые приняла участие в заседании комитета Рады по нацбезопасности и обороне. Позже народный депутат Сергей Каплин зарегистрировал проект постановления об отставке Сергея Пашинского с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и назначении Савченко главой этого комитета.