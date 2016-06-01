Порошенко: завтра Рада должна принять изменения в Конституцию в части правосудия

Президент Петр Порошенко заявляет, что завтра Верховная Рада должна проголосовать за судебную реформу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем "Твиттере". Читайте такжеПорошенко призвал ВР поддержать изменения в Конституцию в части правосудия и закон о судоустройстве "Президент: завтра ВР должна проголосовать за судебную реформу. Это реализация права украинцев на справедливость", - написал он.

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