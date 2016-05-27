Порошенко предлагает Раде в июне принять изменения в Конституцию в части правосудия

Об этом он заявил на заседании Совета по вопросам судебной реформы, который обсуждал проект изменений в Конституцию Украины в части проведения судебной реформы, а также проект нового закона "О судоустройстве и статусе судей", говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент подчеркнул, что приложит максимум усилий для принятия изменений в Конституцию в части правосудия. Эти изменения обсуждаются не только в рамках коалиции в парламенте, но и с представителями всех депутатских фракций и групп, общественностью.

"Изменения в Конституцию не является вопросом коалиции. Это вопрос всей Верховной Рады и всего украинского народа", - цитирует главу государства его пресс-служба.

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Глава государства предлагает, чтобы судебная реформа была проголосована уже в июне.

"Нам всем нужно быть твердо убежденными, что у Верховной Рады будет достаточно мудрости, силы, настойчивости и единства для того, чтобы историческое конституционное решение о внесении изменений в Конституцию в части правосудия было принято", - подчеркнул президент и отметил, что также необходимо обеспечить принятие законодательных актов, которые будут сопровождать эти изменения в Конституцию.