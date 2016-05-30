Порошенко призвал ВР поддержать изменения в Конституцию в части правосудия и закон о судоустройстве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, глава государства назвал эти изменения революционными, ведь они предполагают реальную перезагрузку судебной системы.

"Судебная реформа - это реформа реформ. Это защита прав граждан на справедливость, на правду", - сказал Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций и депутатских групп Верховной Рады.

Президент констатировал, что предыдущие "косметические" изменения, начиная от изменения процедуры переизбрания и заканчивая изменением процедуры перевода судей, которые до сих пор предлагались, ситуацию в судебной сфере не исправляют.

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Порошенко выразил благодарность тем, кто проголосовал за изменения в Основной Закон Украины в части правосудия в первом чтении. "Это открыло нам уникальную возможность доработать эту позицию и обеспечить три кита, на которых должна стоять независимая система правосудия. Это независимость судебной ветви власти, деполитизация, эффективная ответственность судебной ветви власти и перезагрузки и обновление судейского корпуса", - сказал Глава государства.

Президент отметил, что реформой предусматривается кардинальное изменение системы иммунитетов судей, что позволит эффективно привлекать к ответственности судей-коррупционеров, которые искажают систему правосудия.

Глава государства выразил убеждение в целесообразности принятия вместе с изменениями в Конституцию в части правосудия новой редакции закона о судоустройстве.

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Он подчеркнул, что новым законом предусматриваются решительные шаги по деполитизации судебной системы, а также значительно сужается влияние на судебную систему и его, как Главы государства. В частности, отменяется процедура назначения судей Президентом на пятилетний срок, остается лишь право подписи по той кандидатуре, которая выносится на рассмотрение Высшего совета правосудия.

Кроме того, ликвидируются высшие специализированные суды, создается кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданина Украины, а в Высший совет правосудия добавляется общественный совет, который будет обеспечивать реальное влияние общественности на прозрачность конкурса и кандидатур.