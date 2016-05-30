Луценко прогнозирует возобновление дела в отношении Лукаш

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции в должности сегодня в Киеве.

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"Относительно госпожи Лукаш - я бы на ее месте так быстро не радовался. Мы должны получить окончательные документы от одной из государственных учреждений, и после этого дело будет возобновлено и принято законное решение", - отметил Луценко.

По его словам, "законное решение по делу Лукаш будет принимать следователь".

Отвечая на вопрос журналистов, Луценко также пообещал возобновить расследование приостановленного дела в отношении еще одного экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

«... У Лавриновича там примерно одинаковое состояние дел, и необходимо тоже получить от одного из государственных учреждений документы и выходить на решение», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Лукаш заявила, что Генеральная прокуратура Украины приостановила досудебное расследование в отношении нее. "Развеселю вас немного свежими новостями. В ГПУ снова буксуют: Расследование в отношении меня снова остановлено", - написала Лукаш в Фейсбук.