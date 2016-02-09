Лукаш подала в суд на ГПУ, просит защитить ее честь и достоинство
19:12, 09 февраля 2016Политика
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Экс-министр юстиции Елена Лукаш подала в суд на Генпрокуратуру и помощника генпрокурора Владислава Куценко.
Елена Лукаш / УНИАН
"Елена Лукаш подала в Печерский райсуд иск о защите ее чести и достоинства. Ответчиков двое: ГПУ и Куценко", - рассказал Куценко, пишет Украинская правда.
По его мнению, "представление иска такими людьми как г-жа Лукаш в очередной раз демонстрирует эффективность нашей работы".
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"И ГПУ, и я лично будем делать все возможное, чтобы подобные личности не писали иски, а отбывали наказание в местах лишения свободы. Мы уверены, что скоро подобный иск против ГПУ будет подавать и Виктор Янукович", - сказал Куценко.
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