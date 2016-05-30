В БПП пообещали сегодня внести в ВР законопроект относительно реформирования судебной системы
Об этом сообщил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив во время заседания Согласительного совета.
Он отметил, что эта неделя очень важна для парламентаризма, поскольку будет рассматриваться законопроект о судопроизводстве.
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«Мы вступаем в очень важный этап реформирования государства – реформирование судебной системы. На самом деле, ни одна реформа без судебной не имеет никакого смысла, если нет арбитра, доверия к этому арбитру, то очевидно дальнейшие действия будут без всякого смысла. Сегодня будет внесен в ВР закон о судопроизводстве, завтра постараемся включить документ в повестку дня, в среду заседание комитета и в четверг ключевое голосование в парламенте, которое позволит начать системную реформу в Украине», – отметил Грынив.
Кроме того, глава фракции БПП предлагает на этой неделе вернуться к реформе экономики.
«Второй вопрос – это вопрос экономики. Сколько бы мы обществу не предлагали правильных решений, общество не почувствует конкретных шагов и достижений в экономике государства. Эти шаги не бывают быстрыми. Выход из кризиса, как и из любой болезни, не бывает без определенных лекарств. Эти лекарства часто бывают горькие. И не надо воспринимать законы,которые связаны с меморандумом сотрудничества с Международным валютным фондом, как некую цену, которую мы платим за кредиты. Это – неправда. На самом деле, это те предложения, которые поступают от МВФ – лекарства, которые должно принять украинское общество для того, чтобы излечиться от болезни, в которой сейчас находится», – сказал Грынив.
В то же время, он возразил, что требованиями МВФ является повышение пенсионного возраста и продажа земли.
«Я не хотел бы, чтобы манипулировали поднятием пенсионного возраста, продажей земли и так далее. Это – неправда. В сотрудничестве с МВФ этих решений нет, поэтому, я призываю, чтобы в четверг мы подняли вопросы экономической реформы и сотрудничества с МВФ», – подчеркнул председатель фракции.