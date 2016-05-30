В БПП пообещали сегодня внести в ВР законопроект относительно реформирования судебной системы

Он отметил, что эта неделя очень важна для парламентаризма, поскольку будет рассматриваться законопроект о судопроизводстве.

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«Мы вступаем в очень важный этап реформирования государства – реформирование судебной системы. На самом деле, ни одна реформа без судебной не имеет никакого смысла, если нет арбитра, доверия к этому арбитру, то очевидно дальнейшие действия будут без всякого смысла. Сегодня будет внесен в ВР закон о судопроизводстве, завтра постараемся включить документ в повестку дня, в среду заседание комитета и в четверг ключевое голосование в парламенте, которое позволит начать системную реформу в Украине», – отметил Грынив.

Кроме того, глава фракции БПП предлагает на этой неделе вернуться к реформе экономики.

«Второй вопрос – это вопрос экономики. Сколько бы мы обществу не предлагали правильных решений, общество не почувствует конкретных шагов и достижений в экономике государства. Эти шаги не бывают быстрыми. Выход из кризиса, как и из любой болезни, не бывает без определенных лекарств. Эти лекарства часто бывают горькие. И не надо воспринимать законы,которые связаны с меморандумом сотрудничества с Международным валютным фондом, как некую цену, которую мы платим за кредиты. Это – неправда. На самом деле, это те предложения, которые поступают от МВФ – лекарства, которые должно принять украинское общество для того, чтобы излечиться от болезни, в которой сейчас находится», – сказал Грынив.

В то же время, он возразил, что требованиями МВФ является повышение пенсионного возраста и продажа земли.

«Я не хотел бы, чтобы манипулировали поднятием пенсионного возраста, продажей земли и так далее. Это – неправда. В сотрудничестве с МВФ этих решений нет, поэтому, я призываю, чтобы в четверг мы подняли вопросы экономической реформы и сотрудничества с МВФ», – подчеркнул председатель фракции.