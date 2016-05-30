Порошенко назначил посла Украины в Венгрии

Об этом говорится в указе главы государства № 228 от 30 мая.

Ранее Непоп занимала должность и.о. председателя Представительства Украины при Европейском Союзе.

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Напомним, в 1997-2000 и в 2007-2008 гг. Непоп работала в посольстве Украины в Венгрии.

Стоит отметить, что посла Украины в Венгрии нет уже почти 2 года.