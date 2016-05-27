В МИД РФ отвергли требование G7 вернуть Киеву контроль над всеми участками границы с Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в Совете Федерации.

«Не удивляет, что так называемая «Группа семи» в очередной раз посылает сигналы по санкционной тематике в наш адрес. Ситуация парадоксальная. Она в значительной мере абсурдна, поскольку условием отмены санкций участники этой структуры называют выполнение Россией Минских соглашений», - сказал Рябков.

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«По этому поводу необходимо подчеркнуть, что требования о выводе так называемых иностранных войск из Донбасса не имеют никакого отношения к реальности, потому что никаких иностранных войск на территории Донбасса по определению нет», - сказал он.

При этом Рябков отверг требование Большой семерки возвратить контроль на украино-российской границе на Донбассе.

«Требование второе, которое к нам предъявляют в части восстановления контроля Киевом за всеми участками границы с Россией, записано в Минские соглашения как заключительный этап их выполнения. То есть в очередной раз «Группа семи» и ее лидеры ставят телегу впереди лошади и игнорируют очевидные вещи, которые нужно адресовать украинским властям, потому что именно они не выполняют Минские соглашения», - добавил он.