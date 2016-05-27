Лидеры G7 призвали Украину ускорить введене реформ борьбу с коррупцией

Об этом говорится в декларации по итогам саммита G7 в Исэ-Шими при участии президента США Барака Обамы, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Франсуа Олланда, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Маттео Ренци.

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"Мы приветствуем и поддерживаем шаги, которые Украина предпринимает для внедрения всеобъемлющих структурных, управленческих и экономических реформ и поощряем Украину продолжить и ускорить процесс", - отмечается в декларации.

"Мы настойчиво призываем Украину поддерживать и укреплять импульс в ее борьбе с коррупцией и судебной реформе, включая Генеральную прокуратуру", - говорится в декларации.

Лидеры G7 заявляют, что полностью настроены обеспечивать долгосрочную поддержку для этих реформ.

Также они одобрительно высказались о работе группы поддержки Украины, к которой в Киеве привлечены послы стран G7.