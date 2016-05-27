Геращенко объяснила, почему не сообщалось об освобождении Савченко

Ирина Геращенко, которая вместе с пресс-секретарем президента Святославом Цеголко летала в Ростов-на-Дону забирать летчицу, рассказала в эфире ток-шоу "Право на власть", что возвращение Надежды было достаточно рискованным, передает ТСН.

"Это все происходило в секрете", - сказала нардеп, добавив, что ключевым моментом в передаче украинской летчицы было время, когда на украинской территории в российский самолет должны были сесть ГРУшники Александр Александров и Евгений Ерофеев.

"Мы ждали час в самолете, когда сотрудникам службы безопасности дадут команду "движение", чтобы мы понимали, что машина (с Надеждой Савченко, - ред.) начала двигаться", - рассказала Геращенко.

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Однако, в настоящее время, операция передачи Надежды Савченко могла сорваться. По словам Геращенко, ей на телефон начали приходить СМС с информацией о том, что в российских СМИ произошел "слив" информации. В это время автомобиль с украинской летчицей остановился на 40 минут.

"Но дверь открылась - вышла Надежда из машины в окружении двух крепких мужчин в военной форме. Она на них не смотрела. Она смотрела в небо", - рассказала нардеп.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.