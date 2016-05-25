Геращенко рассказала, сколько готовилась операция по освобождению Савченко

Об этом заявила журналистам после прибытия президентского самолета с Савченко на борту первый заместитель председателя Совета, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Президент и я как представитель Украины в Минской гуманитарной подгруппе информировали вас о том, что мы ожидаем положительных новостей до конца мая, потому что эта операция по освобождению Надежды готовилась несколько последних месяцев, несколько последних недель. И мы чрезвычайно переживали, чтобы в последнюю минуту что-то не сорвалось", - отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Самолет президента Украины забрал Савченко из России.