ОБСЕ рассматривает возможность введения вооруженной миссии на Донбасс и готова сотрудничать с "народной полицией" - генсек

Об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер в интервью агентству Associated Press, передает "Радио свобода".

По его словам, миссия могла бы включать сотни вооруженных людей. Сейчас на востоке Украины без оружия работают наблюдатели ОБСЕ, которые следят за соблюдением перемирия.

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Генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что изменение формата миссии, о котором просил президент Украины Петр Порошенко, возможно только по согласию обеих сторон конфликта на Донбассе. По мнению чиновника, полицейская миссия ОБСЕ могла бы работать совместно с отрядами так называемой «народной полиции», чтобы гарантировать безопасность выборов.

Киев поддерживает отправку вооруженной полицейской миссии на Донбасс, Москва и боевики выступают против.

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Украинская власть неоднократно заявляла, что выборы на неподконтрольных им территориях могут произойти только после развертывания международной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, вывода российских военных и техники, восстановления украинского контроля над восточными границами.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в том, что она оказывает поддержку боевикам на востоке Украины, посылая туда солдат и оружие. Россия отвергает эти обвинения.