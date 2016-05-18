В ЕС прокомментировали запрет оккупантов чествовать трагедию крымских татар
Запрет мирного, независимого публичного чествования памяти исторической трагедии крымских татар является неприемлемым.
Об этом говорится в официальном заявлении Представительства ЕС в Украине о годовщине депортации крымских татар.
"Сегодня, по прошествии 72-х лет со дня насильственной депортации крымских татар с их родины, они снова сталкиваются с преследованиями и запугиванием", - отмечается в сообщении.
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В заявлении сообщается, что на права и основополагающие свободы крымскотатарского народа было совершено ужасное нападение с помощью недавнего запрета так называемым "Верховным судом Крыма" деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и клеймения его как "экстремистской организации". Кроме того, вызывают большое беспокойство известия о недавних арестах крымскотатарских активистов.
"ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов по правам человека и других обязательств в рамках международного права", - подытоживается в заявлении.
Напомним, 18 мая вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 года НКВД начал высылать коренной народ из Крыма в Среднюю Азию.
Оккупационная "власть" Крыма запретила проводить массовые траурные мероприятия в память жертв геноцида крымскотатарского народа, которые были запланированы Меджлисом на 18 мая.