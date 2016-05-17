Оккупанты запретили траурные мероприятия Меджлиса по жертвам геноцида крымских татар в Крыму - Чубаров

Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров написал в своем Facebook.

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"Российские оккупанты в Крыму повсеместно запретили проведение массовых траурных мероприятий в память жертв геноцида крымскотатарского народа, планировавшихся к проведению 18 мая 2016 года региональными и местными меджлисами, крымскотатарскими общественными организациями", - написал Чубаров.

При этом он добавил, что "российские оккупанты в Крыму предпринимают все усилия для того, чтобы заставить крымских татар участвовать лишь в формальных мероприятиях, проводимых оккупантами и их прислужниками".

Добавим, что так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что "власти" не будут препятствовать траурным мероприятиям, но формат их проведения еще будут обсуждать: "Власти в каждом муниципалитете определяют формат проведения мероприятий. Никто ничего не запрещает. Все вопросы связаны только с мерами безопасности каждого конкретного мероприятия. Форму проведения власти будут обсуждать. Запретов никаких нигде не будет".

Напомним, с начала оккупации Крыма правозащитные организации множество раз заявляли о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Чаще всего им подвергаются противники российской "власти", среди которых крымские татары.

В конце апреля была запрещена деятельность главного представительского органы крымских татар – Меджлиса. Его заподозрили в "экстремизме". Запрет Меджлиса уже вызвал массу жестких протестов со стороны европейских институций и правозащитных организаций.