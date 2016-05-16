Стець раскритиковал заместительницу за позицию по "Миротворцу", ожидает извинений

Об этом Стець написал в Facebook.

"Я ожидал эти дни, что Татьяна Попова поймет, что мудрость политика или чиновника заключается в том, что надо признавать свои ошибки. К сожалению, этого не случилось... Хотя наговоренное за это время является лишь твоей, а не официальной позицией МИП, стоило бы извиниться. Ок, я сделаю это за тебя. Итак, хочу принести извинения всем патриотам, информационным волонтерам. Всем тем, кому комментарии Татьяны Поповой показались пренебрежительными", - написал министр.

Обращаясь к Поповой, министр подчеркнул, что "мы не имеем права использовать информационные волонтерские организации для собственного пиара - это, увы, произошло - собственно, как и прикрываться в своих заявлениях журналистами, это тоже произошло".

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"Украинская власть, представителями которой мы с тобой являемся, должна быть благодарна украинским волонтерам за их деятельность. Реагировать на их критику мы тоже должны. Но в любом случае наши официальные заявления или просто комментарии в соцсетях, даже если нас провоцируют, не могут оскорблять граждан - патриотов Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая центр "Миротворец", который опубликовал данные украинских и иностранных журналистов, которые были аккредитованы террористической организацией "ДНР", заявил о закрытии своего сайта.

Отмечалось, что "Миротворец" принял это решение из-за "требования уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской, а также все время озабоченного Евросоюза, а также антиукраински настроенных журналистов Украины во главе с заместителем министра информационной политики Украины Поповой".

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Уже 13 мая Попова на своей странице в Facebook написала, что она возмущалась обнародованием данных журналистов, аккредитованных в террористической организации "ДНР", но не поддерживает закрытие сайта "Миротворец".

Она также написала, что необходимо извиниться перед "нормальными журналистами". Комментируя информацию в СМИ о том, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что работа сайта "Миротворец" будет восстановлена, Попова написала: "Вот и прекрасно. Только перед нормальными журналистами, как зарубежными, так и украинскими (теми кого назвали "сотрудничавшими с террористами" и "антиукраинскими"), стоит извиниться".

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