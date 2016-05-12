Рада рассматривает назначение Луценко генпрокурором (прямая трансляция)

Для представления кандидата в Верховную Раду прибыл президент Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, криками “Позор” его встретили народные депутаты из фракции Радикальной партии, которые блокируют трибуну парламента.

Вместе с ними возле трибуны собрались депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко», которые пытались не дать возможности ее заблокировать.

Глава государства во время выступления поблагодарил парламент за принятие реформаторских изменений в закон о Генеральной прокуратуре.

«Я в ту же минуту подаю кандидатуру генерального прокурора, и этим генеральным прокурором будет Луценко», - сказал Порошенко.

Он выразил убеждение, что Луценко сможет создать и приумножить высокое доверие в прокуратуру.

Также президент надеется, что Верховная Рада сегодня поддержит его предложение о назначении Луценко генеральным прокурором.

При этом Порошенко подчеркнул, что только изменением генерального прокурора реформу прокуратуры осуществить невозможно. «Мы должны сделать все, чтобы создать такие же условия в новой, реформированной прокуратуре, как мы это сделали в НАБУ, специализированной антикоррупционной прокуратуре», - сказал он.

Луценко во время выступления с трибуны Рады отметил, что не имеет "списка" людей, которых намерен "посадить".

"Надо так выбирать друзей, чтобы потом не надо было их садить. Я не имею списка в голове, кого имею посадить в тюрьму", - подчеркнул кандидат в генпрокуроры.

Ранее президент внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение Луценко на должность генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645).

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Спустя несколько часов Порошенко подписал этот закон и он был опубликован в спецвыпуске газеты "Голос Украины".

Принятыми изменениями в Законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который, среди прочего, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Ранее в соответствующей статье говорилось о том, что это лицо должно иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.