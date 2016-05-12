Закон, позволяющий Луценко возглавить ГПУ, уже подписан президентом
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Закон был принят Верховной Радой сегодня и направлен на подпись Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, соответствующий закон был подписан председателем ВР Андреем Парубием и направлен на подпись президенту Украины.
Напомним, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№4645).
За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.
Принятыми изменениями в Законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который, среди прочего, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.
Ранее в соответствующей статье говорилось о том, что это лицо должно иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.
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Также устанавливается, что в структуре ГПУ образуются департаменты, управления и отделы, а также Генеральная инспекция.
Так, к полномочиям генпрокурора добавляется пункт, согласно которому он по представлению Генеральной инспекции направляет материалы к Государственному бюро расследований.
Кроме того, изменениями установлено, что прокурором региональной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в отрасли права не менее 3 лет. Прокурором ГПУ может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в отрасли права не менее 5 лет.
Ранее в обоих этих положениях говорилось о необходимости в течение этих сроковработать именно на должности прокурора.