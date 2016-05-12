ВР приняла закон, позволяющий Луценко возглавить Генпрокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятыми изменениями в Законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который, среди прочего, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

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Ранее в соответствующей статье говорилось о том, что это лицо должно иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.

Также устанавливается, что в структуре ГПУ образуются департаменты, управления и отделы, а также Генеральная инспекция.

Так, к полномочиям генпрокурора добавляется пункт, согласно которому он по представлению Генеральной инспекции направляет материалы к Государственному бюро расследований.

Кроме того, изменениями установлено, что прокурором региональной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в отрасли права не менее 3 лет. Прокурором ГПУ может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в отрасли права не менее 5 лет.

Ранее в обоих этих положениях говорилось о необходимости в течение этих сроков работать именно на должности прокурора.

В заключительных положениях Закона "О прокуратуре" также до 15 апреля 2017 года (вместо 15 апреля 2016 года) сроки вступления в силу статьями 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79. В частности это касается удостоверения прокурора; отбора кандидатов на должность прокурора местной прокуратуры; представления кандидатом на должность прокурора документов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров; квалификационного экзамена; специальной проверки кандидата на должность прокурора и его спецподготовки; органа, осуществляющего дисциплинарное производство и дисциплинарного производства в отношении прокурора; представление об увольнении прокурора с должности; порядка увольнения с должности генпрокурора.

Кроме того, это статьи относительно общих принципов прокурорского самоуправления, органов прокурорского самоуправления и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. В частности это касается Всеукраинской конференции работников прокуратуры и Совета прокуроров Украины.

Также в переходных положениях Закона "О прокуратуре" определено, что временно, до 15 апреля 2017 года, назначение прокурора на административную должность первого заместителя генпрокурора, заместителя генпрокурора, руководителя подразделения ГПУ, его заместителя, руководителя региональной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя, руководителя местной прокуратуры осуществляется генеральным прокурором. При этом назначение прокурора на административную должность первого заместителя генпрокурора осуществляется на срок полномочий генпрокурора.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.