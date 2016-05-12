Порошенко предложил Раде назначить Луценко генпрокурором
15:37, 12 мая 2016Политика
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Президент внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение Луценко на должность генпрокурора.
Петр Порошенко и Юрий Луценко / Фото УНИАН
В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект постановления о согласии на назначение лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко генеральным прокурором Украины (№4654).
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Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645).
За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.
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