"Некоторые депутаты от КПУ" подставили Симоненко?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА считает предложение лидера фракции Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО о его отставке не более чем эмоциональным заявлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Это эмоциональное выступление. Это личное мнение СИМОНЕНКО», - сказал министр.

В.ШАНДРА отметил, что переговорил с некоторыми депутатами от КПУ и выяснил, что этот вопрос даже не обсуждался на заседании фракции.

Кроме того, по словам министра, П.СИМОНЕНКО не владеет в достаточном объеме информацией о работе спасателей и органов местного самоуправления.

«Другие фракции не занимаются политиканством, а понимают, что это трагедия», - сказал В.ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, П.СИМОНЕНКО сегодня, 31 июля, с трибуны парламента заявил, что фракция КПУ предлагает ВР безотлагательно рассмотреть вопрос о выражении недоверия министру по вопросам чрезвычайных ситуаций В.ШАНДРЕ из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в 6 областях.

По словам лидера коммунистов, синоптики заблаговременно предупреждали о возможном ненастье, надвигающемся на Украину, «однако со стороны министерства надлежащей реакции не было».