Джемилев назвал всех крымских татар, незаконно удерживаемых оккупантами в крымских "застенках"

Соответствующий список обнародован на его странице в Facebook.

«Список 14 крымских татар - политических заключенных, которые содержатся в застенках ФСБ и СКР России, оборудованных ими во временно оккупированном РФ Крыму», - отметил Джемилев.

В частности, это:

Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 29 января 2015 года)

Рустем Ваитов (с 23 января 2015 года)

Руслан Зейтуллаев (с 23 января 2015 года)

Нури Примов (с 23 января 2015 года)

Ферат Сайфуллаев (с 2 апреля 2015 года)

Али Асанов (с 15 апреля 2015 года)

Мустафа Дегерменджи (с 7 мая 2015 года)

Муэтдин Аливапов (с 23 января 2016 года)

Рефат Алимов (с 18 апреля 2016 года)

Арсен Джепаров (с 18 апреля 2016 года)

Эмир-Усеин Куку (с 11 февраля 2016 года)

Энвер Бекиров (с 11 февраля 2016 года)

Муслим Алиев (с 11 февраля 2016 года)

Вадим Сирук (с 11 февраля 2016 года)

Напомним, российские оккупанты обвиняют Чийгоза, Асанова и Дегерменджи в участии 26 февраля 2014 года в беспорядках под зданием Верховного Совета АР Крым, Аливапова обвиняют в поджогах автомобилей в Ялте. Других крымских татар вместе с украинцем-мусульманином Сируком обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана Россией террористической.

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