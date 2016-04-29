МИД Украины о заседания Совбеза ООН: оно показало изолированность России

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, 28 апреля по настоянию делегации Украины состоялось экстренное открытое заседание Совета безопасности ООН, посвященное теме российской агрессии против нашего государства.

Основной целью мероприятия было заострить внимание Совбеза на ухудшении ситуации безопасности на Донбассе в контексте невыполнения Россией Минских договоренностей, а также на вопросе запрета временной оккупационной властью в Крыму деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Во время заседания с брифингами выступили помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

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Украинскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко.

Большинство государств-членов Совета безопасности ООН подчеркнули, что выполнение Минских договоренностей на сегодняшний день является единственным возможным механизмом урегулирования ситуации на Донбассе. Все стороны, и в первую очередь РФ, были призваны выполнить взятые на себя обязательства и как можно скорее обеспечить действенное прекращение огня и отвод тяжелого вооружения.

Ключевые делегации также в очередной раз решительно осудили российскую агрессию в Украине, в том числе оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополя, подчеркнув, что незаконное решение российской временной оккупационной власти о запрете Меджлиса является свидетельством продолжающихся репрессий в отношении крымских татар.

Глубокое беспокойство по поводу запрета Меджлиса высказал также помощник генсекретаря ООН Зерихун.