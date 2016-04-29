У Путина заявили, что стороны должны выполнять "Минск-2" или признать неспособность сделать это

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам в Москве.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, о позиции РФ по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и избранию легитимных органов власти, Песков сказал: "Для проведения выборов (на Донбассе) необходимо выполнение целого ряда действий, которые четко прописаны и подписаны представителями Украины, и прописано это все в Минских договоренностях".

Он подчеркнул, что "здесь не нужно никаких интерпретаций, не нужно никаких новых инициатив".

Читайте такжеРФ должна вернуть Крым Украине и заставить боевиков на Донбассе прекратить огонь - посол Великобритании в ООН

"Нужно просто следовать тому документу и положениям того документа, который является, по мнению всех участников минского процесса, безальтернативным. Или все-таки одна из стран должна признать свою неспособность выполнить положения этого документа", - сказал Песков.

По его словам, "минский процесс – это не абстрактное явление, а конкретный перечень обязательств и шагов, которые должны привести к урегулированию на юго-востоке Украины".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что выборы на временно оккупированной части Донбасса состоятся после вывода российских войск и вооружения.