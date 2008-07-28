Кандидат в президенты США критикует Россию за давление на Украину

Лидер президентской гонки у республиканцев сенатор Джон Маккейн пообещал в случае победы на президентских выборах в США приложить усилия для изменения политики "самодержавной" России на мировой арене, сообщает Эхо Москвысо ссылкой на AFP.

На вопрос об угрозе исключить Россию из "большой восьмерки" в случае его победы на президентских выборах Маккейн ответил в воскресном эфире телеканала Эй-би-си, что желает лучшего поведения России на мировой арене. По словам Маккейна, Россия при президенте Путине стала "самодержавной". "Его правительство - бывшего президента Путина, а теперь премьер-министра Путина - повело Россию по пути, который, как я считаю, очень пагубный", - сказал он. "Посмотрите на действия России, они сокращают поставки энергии в Чехию, потому что у чехов с нами соглашение. Теперь они вытесняют BP из России. Они продолжают оказывать огромное давление на Грузию во многих аспектах. Они оказывают давление на Украину", - сказал Маккейн. Он пообещал сделать все, "чтобы увидеть перемены в моделях их (русских) поведения, которые не приносили пользы для мира на земле".