Посольство Украины в Москве забросали яйцами

Активисты Евразийского союза молодежи забросали посольство Украины в Москве яйцами и макетами атомной подводной лодки «Барс», сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЕСМ Павел Зарифуллин.

По его словам, эта акция была приурочена к Дню военно-морского флота России в связи с тем, что «на Украине попираются суверенные права российского флота, а также в знак протеста против депортации из страны депутата Государственной думы Константина Затулина». Затем, добавил Зарифуллин, состоялся несанкционированный митинг.

«По результатам акции часть активистов была задержана, среди них лидер московского подразделения ЕСМ Павел Канищев», - рассказал Зарифуллин.

Газета.ру