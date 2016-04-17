В Евросоюзе хотят ограниченного безвизового режима с Украиной и Турцией - СМИ

В случае с Анкарой Евросоюз, в отличие от действующей до сих пор практики, планирует заключить особое соглашение о либерализации визового режима. Этого требуют несколько ключевых стран Евросоюза, среди которых Германия и Франция, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на издание Die Welt, которое владеет информацией от источников в дипломатических кругах ЕС.

Читайте такжеЕвропейский совет до лета рассмотрит вопрос безвизового режима с Украиной - Томбинский"Это соглашение будет включать так называемый пункт об отсрочке действия, который включается в том случае, если Турция не будет придерживаться закрепленных ранее договоренностей, таких как надлежащее возвращение мигрантов из Греции, достаточную защиту беженцев, которые в этом нуждаются, соблюдения прав человека", - заявил источник издания.

Этот пункт соглашения, в случае принятия, может относительно быстро обеспечить отмену уже введенного безвизового режима. Его также применят к соглашениям о визовой либерализации с Украиной, Грузией и Косово, пишет газета.

Окончательного решения о таких планах пока не приняли, однако это ожидается в скором времени. По информации издания, эту тему должны интенсивно обсудить на полях встречи министров внутренних дел ЕС 21 апреля в Люксембурге.

Как сообщал УНИАН, в марте председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал президенту Петру Порошенко, что ЕС представит предложение относительно безвизового режима между ЕС и Украиной в апреле. Сомнения относительно отмены виз для украинцев возникли после референдума в Нидерландах. Однако позже агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что результаты волеизъявления нидерландцев не повлияют на судьбу либерализации визового режима.